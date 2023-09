Neuer ETH-Professor für Quantencomputing kommt aus Kanada

Auf Antrag von ​Präsident Joël Mesot hat der ETH-Rat mehrere neue Professorinnen und Professoren in verschiedenen Departementen ernannt sowie Professorentitel verliehen.

Foto: Dora Gaviria

Von der University of Toronto in Kanada kommt Juan Carrasquilla nach Zürich. Er wird ausserordentlicher Professor für computergestützte Physik am Departement Physik. Seine Arbeit zeichne sich besonders durch das breite Spektrum an Ansätzen aus, welche von herkömmlichen Algorithmen über die Verwendung Künstlicher Intelligenz bis hin zum Quantencomputing reichen würden. Seine Ernennung trage im Departement zur Stärkung des Gebiets der rechnergestützten Physik sowie der Forschung im Bereich des Quantencomputings bei, schreibt die ETH.

Foto: Nicola Pitaro / ETH Zürich

Zurzeit Research Fellow in Zürich ist Mennatallah El-Assady. Sie wird zur Tenure-Track-Assistenzprofessorin für Informatik am Departement Informatik ernannt. El-​Assady forscht an der Schnittstelle von Datenanalyse, Visualisierung, Computerlinguistik und erklärbarer KI. Ihr Hauptinteresse gelte der Kombination von Data Mining und maschinellen Lerntechniken mit visuellen Analysen, insbesondere für Textdaten. "Ihre Forschung liefert eine neuartige Methodik auf dem Weg zu einer erklärbaren, robusten und vielseitigen KI", so die Hochschule. 2023 wurde sie mit dem Eurovis Early Career Researcher Award ausgezeichnet. Mit ihrer Ernennung stärke das Departement Informatik seinen Bereich der Informationsvisualisierung.