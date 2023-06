Neuer General Manager DACH für Acronis

Acronis, Anbieter von Software für für Cybersecurity und Datenschutz, hat Armin Recha zum General Manager DACH berufen. Recha werde für die Vertriebsstrategie in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich verantwortlich sein. Acronis will so seine Position im Bereich Cyber Protection und in der DACH-Region festigen.

Vor Acronis arbeitete Recha 5 Jahre für Igel Technology – unter anderem als Vice President Sales Central Europe. Auch Check Point, RES Software und Kaspersky gehörten zu seinen Karrierestationen, heisst es in seinem Linkedin-Profil.

Ziel sei es ausserdem, eine Plattform für eine Liste von Management-Tools aufzubauen. Diese soll Service-Providern dabei helfen, ihren Kunden Security-Dienstleistungen anzubieten. Acronis bietet solche für Daten, Anwendung und Systemen an – unter anderem Antiviren-, Backup-, Disaster-, Recovery- und Endpoint-Protection-Management-Lösungen.

Das Unternehmen wurde vom Singapurer Serguei Beloussov gegründet. Es beschäftigt derzeit 2000 Mitarbeitende an 45 Standorten. Die Acronis Cyber Protect-Lösung ist eigenen Angaben zufolge in 26 Sprachen sowie in über 150 Ländern verfügbar und wird weltweit von rund 16'000 Service Providern eingesetzt.