Neuer Huawei-Chef für die Schweiz

Der bisherige Huawei-Chef für Deutschland, Michael Yang, übernimmt die Schweiz-Leitung mit den 3 Standorten Liebefeld, Dübendorf und Lausanne. Er folgt im Rahmen einer normalen Rotation auf Haitao Wang, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung des Unternehmens. Der ehemalige Schweiz-Chef bleibe im Konzern. Es sei jedoch noch offen, welche Position er als Nächstes übernehme, erklärte Huawei auf Anfrage von inside-it.ch.

Bis anhin leitete Michael Yang als Chief Representative das Hauptstadtbüro des Tech-Riesen in Berlin. In dieser Rolle verantwortete er die Bereiche Government Relations, Kommunikation und das Huawei Cyber Security Innovation Lab in Bonn sowie das Huawei Digital Competence Center in Saarbrücken.

Seinem Linkedin-Profil zufolge arbeitete Yang bereits in den Niederlanden und in westafrikanischen Landesgesellschaften als Huawei-CEO. In seiner rund 14-jährigen beruflichen Laufbahn beim chinesischen Konzern hatte er noch weitere Führungspositionen inne: Er betreute etwa als General Manager über 4 Jahre den Grosskunden Deutsche Telekom. Bevor er zu Huawei wechselte, war er bei Motorola tätig.

Reorganisation in Europa

Medienberichten zufolge steht für Huawei in Europa momentan eine grosse Reorganisation an. Investitionen sollen gedrosselt werden, mehrere Europa-Manager verlassen scheinbar den Konzern. Man wolle sich auf jene Märkte konzentrieren, in denen man sich nicht mit Sanktionen konfrontiert sehe, heisst es in einem Bericht von 'Politico'.

Auf europäischer Ebene werden die beiden bisherigen Regionen West sowie Zentral-, Ost- und Nordeuropa zusammengelegt, erklärt Manuel Küffer von Huawei Schweiz gegenüber inside-it.ch. Das Headquarter bleibt in Düsseldorf. Auf die Schweiz habe das jedoch keine Auswirkungen, schreibt Küffer.