Neuer IT-Service-Verantwortlicher bei Netrics

Am 1. Mai 2023 hat Daniel Kocher die Stelle des Chief Service Delivery Officers (CSDO) bei Netrics übernommen. In diesem Amt und als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortet er die IT-Services und -Dienstleistungen, wie der IT-Dienstleister mitteilt.

"Die Schnittstelle zu unseren Kunden ist für uns absolut zentral. Daniel wird in unserem hochdynamischen Umfeld sicherstellen, dass die Managed Services für unsere Kunden jederzeit zur Verfügung stehen", so Pascal Kocher, CEO bei Netrics.

Laut seinem Linkedin-Profil hat Kocher schon einige Führungspositionen bekleidet. Vor seinem Wechsel zu Netrics war er etwa COO und stellvertretender CEO bei Baeriswyl Tschanz & Partner. Auch arbeitete er bei Emch+Berger als Leiter IT auf Stufe Holding und war für die Umsetzung der ICT-Strategie und die daraus resultierenden ICT-Projekte zuständig.

Davor hatte Daniel Kocher während fast 10 Jahren diverse Funktionen bei der SBB-Informatik inne. Zuletzt als Leiter sämtlicher virtueller Touchpoints inklusive der businesskritischen Applikationen, wie der Website, dem Webshop, der SBB Mobile App und dem Fahrplansystem.

"Ich freue mich sehr, gemeinsam mit den Netrics-Teams das betriebliche Rückgrat für unsere Kunden zu stärken und weiterzuentwickeln, sowie die anstehenden und künftigen Kundenprojekte erfolgreich sicherzustellen und umzusetzen", sagt Kocher zu seinem Wechsel.

Erst letztes Jahr gab es eine Rochade im Netrics-Führungsteam. Pascal Schmid wechselte per Ende 2022 in den Verwaltungsrat und gab damit seine Stelle als CEO nach 18 Jahren im Amt auf. Neu verantwortet er die Key Accounts und die strategische Entwicklung, wie die Gruppe damals mitteilte. Pascal Kocher, CFO-Veteran der Gruppe, übernahm per Januar 2023 die Chef-Position.