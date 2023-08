Neuer Leiter für Kompetenzzentrum bei Swiss Infosec

Seit dem 1. August ist Michael Widmer neuer Leiter des Kompetenzzentrums Legal & Data Privacy Consulting von Infosec. Er tritt die Nachfolge von Eugen Roesle an, der das Unternehmen per Ende August auf eigenen Wunsch verlassen wird, teilt das Unternehmen mit.

Widmer habe nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Zürich namentlich in der Telekommunikationsbranche in verschiedenen Funktionen viel Erfahrung gesammelt. Er war zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung von Swisssign unter anderem für die Bereiche Legal, Compliance, Finance und HR zuständig. "Michael Widmer bringt damit alle Voraussetzungen mit, um das Kompetenzzentrum Datenschutz und Recht qualitätsvoll und erfolgreich weiterzuentwickeln", sagt Infosec-CEO Reto Zbinden. Widmer nimmt ab sofort auch Einsitz in der Geschäftsleitung.

Das Team Legal & Data Privacy Consulting sei in den letzten Jahren stetig gewachsen, so die Mitteilung. "Mittlerweile sind im Datenschutz-Kompetenzzentrum der Swiss Infosec AG über 10 Juristinnen und Juristen tätig, mehrere von ihnen mit Anwaltspatent." Damit sei es punkto Personenzahl eines der grössten Datenschutz-Teams der Schweiz, das ausserhalb von Kanzleistrukturen tätig ist. Michael Widmer werde neben seinen Führungsaufgaben auch Unternehmen, öffentlich-rechtliche Anstalten und Non-Profit-Organisationen in den Bereichen Datenschutz und ICT-Recht beraten und als externer Datenschutzberater für Organisationen tätig sein.