Neuer Proalpha-CTO soll Cloud-Transformation forcieren

Die Proalpha-Unternehmensgruppe hat Björn Goerke zum Chief Technology Officer ernannt. In dieser Rolle werde er direkt an Gruppen-CEO Eric Verniaut berichten. Als Technologie-Chef solle Goerke insbesondere die weitere Transformation des ERP-Anbieters in die Cloud verantworten, wie das Unternehmen schreibt. Denn der Weg in die Cloud und der damit verbundene Transformationsprozess seien zentral für "die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden", so Verniaut.

Goerke war bis 2019 viele Jahre bei SAP in verschiedenen Führungsrollen tätig. Zunächst im Bereich Technology und Innovation, 2017 übernahm er als CTO des Konzerns und verantwortete unter anderem die Cloud Plattform. Vor seinem Wechsel zu Proalpha arbeitete er bei der Volkswagen-Konzerntochter Cariad, wo er zusätzlich als Mitglied der Geschäftsführung für die Entwicklung des In-Car-Betriebssystems VW.OS verantwortlich war.

Proalpha mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt gut 2000 Mitarbeitende an über 50 Standorten weltweit. In der Schweiz hat der ERP-Anbieter drei Niederlassungen. Das hiesige Geschäft wird seit 2020 von Martin Bühler, Managing Director Schweiz und Frankreich, verantwortet.