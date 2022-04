Neuer R&D-Chef bei Ascom

Der traditionsreiche Schweizer Technologiekonzern Ascom, heutzutage hauptsächlich in den Bereichen Healthcare ICT und Mobile-Workflow tätig, hat einen neuen Entwicklungschef. Wie Ascom meldet, wurde Yves T'Joens zum neuen Head of Global R&D ernannt. Er hat seine neue Stelle am heutigen 20. April angetreten. Sein Vorgänger Johan Norman hatte das Unternehmen Ende 2021 verlassen.

Yves T'Joens, so Ascom, bringe viel Erfahrung als Führungskraft im Technologie-Bereich mit sich. Zuletzt war er 4 Jahre lang Head of R&D und CTO des Healthcare-Bereichs bei Barco, einem international tätigen Hightech-Konzern. Davor arbeitete er 16 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Nokia und Alcatel-Lucent.

Als neuer Head of Global R&D wird T'Joens auch Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von Ascom. Er ist damit direkt dem CEO, Nicolas Vanden Abeele, unterstellt. Dieser freut sich darüber, dass es Ascom gelungen sei, einen solch erfahrenen Mann an Bord zu bekommen.