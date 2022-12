Neuer Sales-Chef für SmartIT

SmartIT bekommt einen neuen Sales-Chef: Thomas Graf übernimmt per April 2023 die Nachfolge von Christoph von Siebenthal. Letzterer werde dem Berner IT-Dienstleister erhalten bleiben, so eine Mitteilung. Er wolle aber seine Führungsfunktion abgeben, um sich stärker auf seine Passion, das Key Account Management, zu konzentrieren. Da von Siebenthal seine neue Rolle bereits im Januar übernimmt, wird Roberto Valentini, Leiter Shared Services, den Job des Head of Sales ad interim übernehmen.

Derzeit arbeitet Thomas Graf noch als Head of Sales Coordination bei DT Swiss, einem Hersteller von Fahrradkomponenten im Highend-Bereich. Zuvor war er laut seinem Linkedin-Profil für Cendres + Métaux und Hartmann + Co tätig. Bei SmartIT soll er sich auch um ein Team aus 3 Sales- und Accountmanagern und einer Sales Supporterin kümmern.

"Ich freue mich enorm darauf, mich nach fast 10 Jahren bei der DT Swiss in einem für mich neuen Gebiet zu beweisen und Fuss zu fassen", sagt Graf. "Ein stetes Streben nach aufrichtigen Partnerschaften ist mein Antrieb und unseren Verkaufserfolg messe ich an der Kundenbegeisterung."

SmartIT wurde 1999 gegründet und bietet Hybrid-Cloud- und Smart-Workplace-Lösungen. Die Berner Firma beschäftigt gemäss eigener Website rund 60 Mitarbeitende und betreut 200 Kunden im Espace Mittelland.