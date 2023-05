Neuer Schweiz-Chef für Rubrik

Rubrik ernennt Jacques Frey zum Regional Vice President Alpine. Damit übernimmt er die Verantwortung der Geschäfte in der Schweiz und in Österreich. Sein Vorgänger Achim Freyer hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr in Richtung Fortinet verlassen.

Mit seiner Expertise in der IT-Branche und der Erfahrung bei Branchengrössen wie SAP, IBM und Oracle werde Frey die Position von Rubrik im Bereich Datensicherheit in der Region weiter ausbauen, so die Mitteilung. Die letzten 7 Jahre war er für den Software-Anbieter Anaplan tätig, zuletzt als Country Head Switzerland und Verantwortlicher für die DACH-Region.

Frey berichtet direkt an Sander Kerkhoffs, den Regional Vice President North and Central Europe. "Wir freuen uns, Jacques bei Rubrik begrüssen zu dürfen. Sein Wissen über die Märkte im Alpenraum, die Denkweise und die Werte der dortigen Unternehmen machen ihn zum richtigen Partner, um Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Daten gegen die zunehmenden Bedrohungen zu schützen", sagte Kerkhoffs in der Mitteilung.

Nach eigenen Angaben hat Rubrik die Marke von 5000 globalen Kunden und 500 Millionen Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz aus Software-Abonnements überschritten.