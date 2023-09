Neuer Zentraleuropa-Chef von Cognizant leitet von Zürich aus

Cognizant ernennt Gregor Bieler zum Head of Central Europe. In seiner neuen Funktion verantwortet er von Zürich aus die Geschäfte und das Wachstum des IT-Dienstleisters und Consultants in der Region.

Bieler war laut Mitteilung in den vergangenen Jahren als Investor und Vorstandsmitglied bei Unternehmen wie Partners Group, Apavari Software, Journee Technologies und Alterco tätig. Weitere Karrierestationen waren unter anderem Microsoft Deutschland, wo er Geschäftsführer war, sowie Telefonica, Paypal und Logitech. Er sei "ein Experte für digitale Technologien, insbesondere in den Bereichen SaaS, Fintech und E-Commerce, sowie in den Domänen Strategie, Vertrieb, Betrieb und Marketing".

"Die Region Central Europe kann auf eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte zurückblicken. Es ist mir eine Ehre, eine so starke und dynamische Region zu leiten und das Wachstum von Cognizant voranzutreiben", sagt Bieler in der Mitteilung.