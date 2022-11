Neues digitales Organspenderegister soll 2025 kommen

Zum Jahresende werden sämtliche Einträge im aktuellen Organspenderegister von Swisstransplant gelöscht . Eine digitale Nachfolgelösung ist aktuell nicht in Sicht, Spendewilligen bleibt derzeit nichts anderes übrig, als wieder aufs Papierkärtchen zurückzugreifen oder eine Patientenverfügung zu erstellen.

Frühestens im Jahr 2025 tritt die Widerspruchslösung bei der Organspende in Kraft, die die Stimmbevölkerung im Mai dieses Jahres angenommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt will das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Nachfolgelösung parat haben, also ein neues digitales Spenderegister. Dies geht aus einem "Request for Information" (RFI) des BAG hervor, der auf der Beschaffungsplattform Simap publiziert wurde.

BAG prüft Umsetzungsvarianten und ihre Machbarkeit

Demnach ist der RFI ein wesentlicher Input für eine interne Studie beim BAG, in der "verschiedene Umsetzungsvarianten bezüglich ihrer Machbarkeit, Anwenderfreundlichkeit, Entwicklungs- und Betriebskosten bewertet werden". Darüber hinaus soll die Studie aufzeigen, unter welchen technischen Voraussetzungen die Umsetzung und in welchem Zeitrahmen möglich sei – mit und ohne staatliche E-ID, heisst es im RFI.