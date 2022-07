New Access wird von FNZ übernommen

Die Finanzmanagementplattform FNZ hat mit New Access ein Schweizer Technologieunternehmen aus dem Private-Banking-Sektor übernommen. Bereits 2021 hat der Spezialist für Wealth-Management die Schweizer Software-Firma Appway aufgekauft . New Access beschäftigt eigenen Angaben zufolge über 200 Mitarbeitende und ist sowohl in Zürich, Genf und Locarno als auch in Luxemburg, London oder Singapur tätig. Über den vereinbarten Kaufpreis machten die beiden Vertragsparteien keine Angaben.