New Relic bereitet sich auf einen Verkauf vor

Der amerikanische SaaS-Anbieter New Relic bereite sich auf einen möglichen Verkauf an eine Private-Equity-Firma vor, berichtet 'Reuters'. Den Quellen der Nachrichtenagentur zufolge prüfe der Anbieter von Applikations- und Infrastrukturmonitoring-Lösungen verschiedene Optionen. Ob es tatsächlich zu einem Verkauf kommt, sei aber noch unsicher, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Die Anleger reagierten positiv auf die Nachricht. Nachdem 'Reuters' über den möglichen Verkauf berichtete, stiegen die Aktien um 17% auf über 60 Dollar.

New Relic wurde 2008 gegründet und unterhält mehrere internationale Standorte, darunter auch eine Niederlassung in der Schweiz. Seit 2014 ist das Unternehmen an der Börse. New Relic bietet eine Cloud-basierte Software, die es Unternehmen ermöglicht, die Performance ihrer Apps und Infrastruktur zu überwachen . Ähnliche Lösungen gibt es von Dynatrace und Datadog. In den vergangenen Jahren hat sich das Wachstum von New Relic abgeschwächt, was sich auf den Wert der Aktien auswirkte. Im Verlauf von 2022 sank der Wert der Papiere von über 100 auf zeitweise unter 50 US-Dollar.