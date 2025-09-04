Nicolas Durville wird neuer CEO von Isolutions

Isolutions gibt einen Führungswechsel bekannt. Nicolas Durville wird per 1. April 2026 die Rolle des CEO übernehmen und Partner werden. Bereits am 1. November startet er als stellvertretender CEO und wird während der Übergangsphase die Aufgaben des derzeitigen CEO Josua Regez schrittweise übernehmen.

Mit dieser personellen Entscheidung setze das Unternehmen ein klares Zeichen für die nächste Wachstumsphase und die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie. Die geschäftsführenden Gründer Josua und Benjamin Regez, die das Unternehmen in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut haben, bleiben als Mehrheitsaktionäre und Verwaltungsräte im Unternehmen und fokussieren sich künftig verstärkt auf strategische Themen innerhalb der Isolutions Gruppe.

Der neue CEO Nicolas Durville war in den letzten 21 Jahren für Zühlke tätig. Von 2018 bis Ende 2023 war er Schweiz-Chef. Im Zuge einer neuen Struktur der Zühlke Gruppe, die das globale Geschäft fördern soll, wurde er anschliessend CEO der Region EMEA.

"Isolutions vereint für mich eine einzigartige Kultur mit einer starken Positionierung als grösster inhabergeführter Microsoft-Partner der Schweiz. Genau das motiviert und begeistert mich: Gemeinsam mit dem Team diese Stärken zu nutzen, weiter auszubauen und mit viel Herzblut die Isolutions in die Zukunft zu führen", sagte Durville in der Mitteilung. Er wird ein Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitenden an den Standorten Zürich, Bern, Basel und Barcelona führen.

Die Entscheidung für einen CEO-Wechsel sei das Ergebnis eines über die letzten Jahre gereiften Prozesses, schreibt Isoultions. "Mit Nicolas gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit, die unsere Unternehmenskultur weiterentwickeln und neue Impulse in Kundenorientierung, Marktausrichtung und Technologie einbringen wird", so der bisherige CEO Josua Regez.