Nid- und Obwalden schaffen IT-Strategiekomission

Die Kantone Nidwalden und Obwalden sowie ihre Gemeinden haben eine gemeinsame Informatikstrategie-Kommission eingesetzt. Sie setzt sich aus sieben Personen zusammen. Laut 'Nidwaldner Zeitung' handelt es sich um Urs Bisang, Armin Roth, Reto Odermatt, Andreas Bünter, Alex Mathis und Stefan Müller sowie André Bally.

Urs Bisang wurde im Juni als IT-Strategiechef der beiden Halbkantone gewählt.

André Bally wurde von den Gemeinden von Nidwalden und Obwalden als externe und unabhängige Fachperson gewählt, die sie in der Kommission vertreten soll. André Bally ist Senior Partner beim Berner IT-Beratungsunternehmen Valion. Er verfüge über rund zehn Jahre Erfahrung in der IT- und Organisationsberatung, heisst es in der Mitteilung der Gemeinden.

Die Gründung der Kommission geht auf die interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Informatikbereich zurück, wie die Gemeinden der beiden Kantone schreiben. Sie trat im Frühling 2023 in Kraft.

Ziel der Vereinbarung ist es, die IT-Basisinfrastrukturen sowie Anwendungen auf Behördenebene zu vereinheitlichen und digitale Synergien zu nutzen. Weiter geregelt ist unter anderem das Vorgehen bei Informatikvorhaben, der Bezug von IT-Leistungen und Sicherheitsstandards.

Die Informatikstrategie-Kommission hat beratende sowie planerische Aufgaben und soll Kantonsparlamente, Regierungen und Gemeinden bei ihren Entscheidungen unterstützen.