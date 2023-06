Nidwalden digitalisiert alle amtlichen Publikationen

Der Landrat des Kantons Nidwalden hat in erster Lesung die Totalrevision der kantonalen Publikationsgesetzgebung behandelt. Diese strebt die vollständige Digitalisierung der amtlichen Publikationsorgane an. So wird die systematische Gesetzessammlung künftig nur noch in elektronischer und nicht mehr in gedruckter Form publiziert.

Nur vom Amtsblatt soll es vorläufig neben der digitalen weiterhin auch eine gedruckte Version geben. Neu soll aber nicht mehr die Papierausgabe, sondern die online publizierte Version massgebend sein.

Heute ist es so, dass das Amtsblatt gedruckt erscheint und auf der Webseite des Kantons zeitlich verzögert eine PDF-Version heruntergeladen werden kann.

Die Vorlage war im Landrat unbestritten. Sie vereinfache die Abläufe beim Amtsblatt, so die allgemeine Meinung. Gelobt wurde ferner, dass für eine Übergangszeit das Amtsblatt digital und auf Papier erhältlich sein werde. Allerdings gab es wegen der Kosten auch kritische Anmerkungen.

Die endgültige Abstimmung findet erst nach einer zweiten Lesung statt, eine Annahme dürfte aber eine Formsache sein.