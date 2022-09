Nie mehr Hydranten anklicken: Cloudflare präsentiert Alternative zu Captchas

Hydranten, Palmen, Fahrräder… Webnutzerinnen und -nutzer kennen die Fotos seit Jahren, mit deren Anklicken menschliche User von Bots unterschieden werden. Es ist eine Form von Captchas, manchmal reicht auch der Klick auf ein Kästchen "Ich bin kein Roboter".

Captcha steht für "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" und wurde erstmals zu Beginn der Nullerjahre verbreitet eingesetzt. Damit soll laut Cloudflare Schluss sein. Das auf Hosting, Security und Cloud spezialisierte Unternehmen habe mit "Turnstile" eine neue Technik entwickelt, die ab sofort in die Open-Beta-Phase trete.

"Jeder, der überall im Internet Captcha auf seiner Website ersetzen möchte, kann eine einfache API aufrufen, ohne Cloudflare-Kunde sein zu müssen oder Datenverkehr über das globale Cloudflare-Netzwerk zu senden", schreibt das Unternehmen in einem Blogbeitrag.

Turnstile-Widget.

Turnstile sei eine "intelligente und unsichtbare Alternative" zu den heutzutage eingesetzten Captchas. Dabei werde "eine Reihe kleiner, nicht interaktiver Javascript-Herausforderungen ausgeführt, um mehr Signale über die Besucher- und Browserumgebung zu sammeln". Turnstile arbeite auch mit Machine Learning, um Merkmale von menschlichen Usern zu erkennen. Browser und System würden untersucht, um festzustellen, dass es sich nicht um eine automatisierte Umgebung handelt. Am Ende würden Webnutzerinnen und -nutzer nur kurz ein "Verifying …"-Widget sehen und dann "Erfolg!"