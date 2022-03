Niklas Albrecht übernimmt den Channel bei Avaya Schweiz

Niklas Albrecht, der im Mai 2020 als Territory Account Manager Schweiz zu Avaya gestossen war, amtet neu als Channel Manager Switzerland. Laut einer Mitteilung folgt er auf Marco Wenzel, der das Unternehmen bereits im letzten November verlassen hat. Albrecht hatte seither dessen Aufgaben bereits zusätzlich, aber noch interimistisch übernommen. Nun öffnet sich für ihn offiziell "das nächste Tor bei Avaya", heisst es weiter.

Wer seine bisherigen Aufgaben übernehmen soll, werde gerade evaluiert, wobei die Shortlist schon stehe, teilt die Pressestelle mit.

Der 49-jährige Albrecht bringt über 20 Jahre Channel-Erfahrung mit. So ist seinem Linkedin-Profil zu entnehmen, dass er ab 1999 neben Stationen bei CA und Compaq Computer über 10 Jahre für Swisscom im Verkauf tätig war. Ab 2014 amtete er als Account Manager bei Salt und Hilti sowie bei Telecom Lichtenstein, bevor er im Mai 2020 zu Avaya kam.