Niklaus Mannhart wird neuer CIO der Raiffeisen

Die Schweizer Raiffeisen Bank hat Niklaus Mannhart, den derzeitigen Chief Operating Officer (COO) der Cembra Money Bank, zu ihrem zukünftigen Chief Information Officer (CIO) ernannt. Er soll spätestens ab September 2022 die Leitung des Departements IT übernehmen, teilte die Bank mit. Vor seiner Zeit bei der Kreditbank sei der 54-jährige bei der Credit Suisse und als Berater für Technologiethemen bei Mckinsey tätig gewesen. Der Abgang von Mannhart wurde auch in einem separaten Communiqué von Cembra bestätigt.

Krakau verfüge über Fach- und Führungserfahrung in der IT-Branche mit Spezialisierung auf den Finanzsektor, so die Mitteilung. Er sei seit 2004 für die Avaloq-Gruppe tätig und werde seine neue Stelle ebenfalls spätestens ab September 2022 antreten. Weiter verkündete Raiffeisen, dass Uwe Krakau neuer COO der Bank werde und die Leitung des neu geschaffenen Departements "Operating Services" über­nehmen werde. Der 56-jährige tritt damit in die Fusstapfen des ehemaligen COO Rolf Olmesdahl, dieser musste die Bank im November 2021 verlassen Krakau verfüge über Fach- und Führungserfahrung in der IT-Branche mit Spezialisierung auf den Finanzsektor, so die Mitteilung. Er sei seit 2004 für die Avaloq-Gruppe tätig und werde seine neue Stelle ebenfalls spätestens ab September 2022 antreten.

Schliesslich teilte die Bank auch noch mit, dass Roland Altwegg per sofort die Leitung des Departements "Produkte & Investment Services" übernehmen werde, den er bis jetzt interimistisch geleitet hatte. Er sei seit 2007 in ver­schie­denen Führungsfunktionen bei Raiffeisen Schweiz tätig, zuletzt als Leiter neue Geschäftsmodelle und Ökosysteme, so das Unternehmen.

Zusammen mit den neu vorgestellten Führungskräften will die Bank ihre Strategie "Raiffeisen 2025" umsetzen.