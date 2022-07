Noser Engineering ist neu auch in Basel

Weil Noser Engineering gemeinsam mit seiner Kundschaft individuelle Lösungen entwickle, sei gerade bei komplexen Projekten der persönliche und vielfach auch kurzfristig Austausch mit der Kundschaft wichtig. Damit begründete der seit Anfang Jahr als CEO amtende Remo Noser in einer Mitteilung die Eröffnung der Basler Filiale. Weiter heisst es dort, dass man bereits seit einiger Zeit für namhafte Kunden in der Nordwestschweiz arbeite und mit dem neuen Standort das Firmen-Credo "Locals4Locals" untermauere. Ausserdem können man über die mit dem Standort Basel geschaffene Kundennähe effizienter arbeiten. Geleitet wird die Niederlassung vom Chief Growth Officer Markus Märki, dem auch die Luzerner Dependance untersteht.

Das nach eigenen Angaben rund 200-köpfige Unternehmen mit Hauptsitz in Winterthur und einem Berner Standort hat zuletzt durch Zukäufe Niederlassungen am Zentralschweizer Standort in Root bei Luzern und im Rheintal in Bad Ragaz eröffnet. Laut dem CEO sei man mit dem Filialnetz nun perfekt aufgestellt.