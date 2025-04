Noser erreicht Umsatzplus im Jubiläumsjahr

In ihrem 40. Geschäftsjahr hat die IT-Dienstleistungsfirma Noser Group ihren Umsatz um 2,1% auf 137,7 Millionen Franken steigern können. Wie das Unternehmen mitteilt, belief sich der Betriebsgewinn auf 6,4 Millionen Franken.

Beide Summen seien aufgrund einmaliger Aufwendungen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum Firmenjubiläum leicht tiefer, heisst es weiter. Ohne diese nicht näher spezifizierten Ausgaben hätte die Gruppe ein höheres Wachstum verzeichnet und einen operativen Gewinn auf Vorjahresniveau erzielt. Damals hatte Noser 134,9 Millionen Franken umgesetzt und einen Betriebsgewinn von 11,3 Millionen Franken ausgewiesen.

Herbert Ender, CEO der Noser Group, äussert sich in der Mitteilung dennoch zufrieden mit dem Geschäftsergebnis: "Unsere klare Strategie, langfristig ausgelegte Partnerschaften mit unseren Kunden und innovative Dienstleistungen tragen auch in volatilen Zeiten Früchte. Jedes Prozent Wachstum spiegelt das Vertrauen unserer Kunden und die Leistung unserer Teams wider."

Ferner kommuniziert die Gruppe mehrere Veränderungen im Verwaltungsrat. So schieden Roland Köhler, Thomas Meyer und Fritz Noser aus dem Gremium aus. Per April nahmen Kia Maurer, derzeit General Counsel bei Man Truck & Bus, und Pascal Rickenmann, aktuell Corporate Development Manager bei Angst+Pfister Group, Einsitz in den Verwaltungsrat. Das Germium wird neu von Noser-CEO Herbert Ender präsidiert.