NTT ernennt neue Geschäftsleiter für die Schweiz

NTT Data Business Solutions Schweiz hat die Ernennung von Christoph Kurzke, Philipp Blum und Matthias Schweizer in die Geschäftsleitung bekannt gegeben. Sie stossen ab dem 1. April 2023 zur bisherigen Führungsetage mit Geschäftsführer Claude Flükiger, CFO Patrik Schneider und Salesmanager Andreas Sigrist hinzu.

Mit der Erweiterung gliedert die Schweizer Niederlassung des japanischen Telekommunikationskonzerns ihr operatives Geschäft neu in 4 Einheiten. Die Business Unit "Digital Core & Management Consulting" wird weiterhin von Andreas Bienz verantwortet. Christoph Kurzke übernimmt die Bereiche "Analytics & HXM". Die Sparten "Technology & Managed Services" und "Application Integration & Development" werden neu von Philipp Blum und Matthias Schweizer geführt.

Mit der Vergrösserung des Managements wolle man dem Wachstum der letzten Jahre Rechnung tragen und verstärkt die Expansion in neue Port­folio­bereiche vorantreiben, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bei diesem Unterfangen wird allerdings Urs Ender, der derzeit noch als Senior Director und Mitglied der Geschäftsleitung amtet, mehr mit an Bord sein. Er wird sich pensionieren lassen.

NTT Data Business Solutions Schweiz gehört zur japanischen Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT Group). Diese wiederum ist aufgeteilt in 4 separate Geschäftsbereiche mit Tochterunternehmen auf der ganzen Welt. Dem Bereich Global Solutions Business gehört auch der Ableger in der Schweiz an.