Nun sag, wie hast du’s mit Copilot …?

E-Mails entwerfen, Meetings zusammenfassen, Excel-Tabellen zähmen – es gibt nichts, was Copilot nicht kann. Kein Wunder also, dass er gerade Gesprächsthema Nr. 1 ist. Doch wie gut wissen wir über das mächtige Tool von Microsoft wirklich Bescheid ...?

Gemeinsam mit Urs Wermelinger, Copilot Consultant bei Netrics, haben wir uns die häufigsten Google-Suchanfragen rund um den digitalen da Vinci näher angeschaut – von „Was kann Copilot alles?“ über „Ist Copilot gefährlich?“ bis zu „Unterschied Copilot und Pilot“ (Spoiler: Der eine fliegt Excel, der andere Flugzeuge). Alle Antworten gibt's im ersten Netrics Autocomplete Interview!

Reinschauen lohnt sich, denn: Wer sich mit den Fragen auseinandersetzt, gewinnt ein klareres Verständnis darüber, was Copilot leisten kann – und den einen oder anderen Schmunzler gleich dazu.