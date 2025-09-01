Nun sag, wie hast du’s mit Copilot …?

Abo
Baden will Microsoft-ERP ablösen
Die Stadtverwaltung möchte eine neue Software für die Finanzprozesse anschaffen. Die bestehende Lösung basiert auf Microsoft Navision, das demnächst nicht mehr gewartet wird.
Die Behörde ist unzufrieden mit ihrer aktuellen ERP-Lösung. Trotzdem soll an Microsoft als Lieferant festgehalten werden. Die Migration übernimmt Bossinfo.