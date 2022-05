Nutanix ernennt einen Südeuropa-Channelchef

Nutanix hat Benjamin Jolivet zum neuen Director Channel Sales für die Region Südeuropa (SEUR) ernannt, wie das Unternehmen mitteilt. Zu dieser Nutanix-Region gehört unter anderem auch die Schweiz. Jolivet wird in dieser Position direkt Adam Tarbox, VP EMEA Channel Sales unterstellt sein.

Benjamin Jolivet, der in Genf wohnt, arbeitete zuvor rund 15 Jahre lang für Citrix. Noch früher war er laut seinem Linkedin-Profil für Areva tätig. Interessanterweise startete er seine Karriere als Berater im Rechtsbereich. Auch bei Citrix war er zuerst als Jurist tätig, bevor er 2011 in den Channelbereich wechselte. Dort war er zunächst für Systemintegratoren in Italien zuständig, wurde dann Channelmanager für Italien und arbeitete sich schliesslich bis zum EMEA Director of Transformation for Channel hoch.