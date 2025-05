Der Grafikkartenhersteller Nvidia ist vor allem für seine Hardware bekannt. Dank dem KI-Boom ist das Unternehmen aber so stark gewachsen , dass es mittlerweile auch eigene Software entwickelt. So hat Nvidia ein neues auto­ma­ti­sches Spracherkennungsmodell veröffentlicht, das Audioaufnahmen von einer Stunde in nur wenigen Sekunden transkribieren kann.