Nvidias Robotik-Experte kommt doch nicht an die ETH

An seiner Sitzung vom 22. und 23. Mai 2024 hat der ETH-Rat auf Antrag von ETH-Präsident Joël Mesot sechs Professorinnen und Professoren ernannt, darunter einer aus dem IT-Bereich.

Giacomo Indiveri ist derzeit ausserordentlicher Professor an der Universität Zürich sowie an der ETH Zürich . Er wurde zum ordentlichen Professor für Neuromorphische Kognitive Systeme am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik ernannt. Indiveri studierte biologische und künstliche neuronale Verarbeitungssysteme und ist laut ETH weltweit führender Experte auf dem Gebiet des neuromorphen Computing. Aufgrund der zunehmenden Verwendung künstlicher neuronaler Netze sei das Neuromorphic Engineering von grosser gesellschaftlicher Bedeutung, heisst es weiter, und habe Auswirkungen auf die Robotik und die personalisierte Medizin. Im Rahmen einer Doppelprofessur werde er auch weiterhin an der Universität Zürich tätig sein.