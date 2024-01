Der langjährige Rechtsstreit zwischen Epic Games und Apple steht vor dem Ende: Das oberste Gericht in den USA, der US Supreme Court, hat Anträge beider Unternehmen abgelehnt. Damit tritt ein früheres Urteil in Kraft. Dieses sieht vor, dass App-Anbieter ihre Nutzer beim Kauf von digitalen Services zu Bezahlmethoden ausserhalb von Apples Download-Plattform leiten dürfen.