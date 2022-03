Okta ernennt einen Schweiz-Chef

Per Dezember 2021 hat David Morf als Country Manager Switzerland von Okta übernommen, wie das Unternehmen nun bekannt gibt. Er verantworte den Geschäftsausbau des IAM-Anbieters in der Schweiz. Das Unternehmen hatte vergangenen Herbst eine Niederlassung in Zürich eröffnet.

David Morf bringe langjährige Vertriebserfahrung mit, schreibt Okta. Vor seinem Wechsel zum IAM-Anbieter war er 11 Jahre bei Microsoft in unterschiedlichen Sales-Positionen tätig, zuletzt als Head of Sales für Modern Work. In dieser Rolle hat er laut der Mitteilung Enterprise-Kunden in der Schweiz bei der digitalen Transformation und dem Aufbau flexibler digitaler Arbeitsplätze unterstützt.

Nach der Eröffnung der Schweizer Niederlassung im letzten Jahr habe sich Morf mit seinem wachsenden Team darauf konzentriert, die Präsenz der Marke und den Kundenstamm in den unterschiedlichen Regionen der Schweiz zu vergrössern. Ziel von Okta, und somit Aufgabe von Morf, sei es, die Identity Platform hierzulande bei Unternehmen zu etablieren. Zu den Kunden von Okta gehören unter anderem die TX Group und Zurich Insurance.

"Die Schweiz ist ein sehr innovationsfreudiges Land und die Cloud-Adoption liegt höher als in anderen Märkten in Zentraleuropa, was sie zu einem sehr spannenden Markt für Okta macht", so Morf in der Mitteilung. "Gleichzeitig sehen wir, dass es insbesondere bei Multi-Cloud-Infrastrukturen teilweise noch Nachholbedarf bei der Sicherheit gibt. Hier setzen die Lösungen von Okta an."