Okta will in der Schweiz und in Osteuropa expandieren

14. August 2025 um 09:06
image
Roman Stefanov wechselt von Cisco zu Okta. Foto: zVg

Der Anbieter von IAM-Lösungen schafft die neue Region Alps & Eastern Europe und besetzt die Leitung mit Roman Stefanov. Er kommt von Cisco Schweiz.

Okta hat Roman Stefanov zum ersten Regional Director für die Region Alps & Eastern Europe ernannt. Die Rolle wurde vom Anbieter von Identity- und Access-Management-Lösungen neu geschaffen, um das Wachstum in der Schweiz, in Österreich sowie in Osteuropa voranzutreiben.
Stefanov wechselt von Cisco zu Okta. Beim US-Unternehmen war er zuletzt als Head of Cyber Security Sales in der Schweiz tätig. Davor arbeitete er bei Check Point in Zürich sowie Albis Technologies.

Niederlassung in der Schweiz

Ab 2021 hat Okta einen Standort in Zürich aufgebaut und auch die Aktivitäten in Polen und weiteren osteuropäischen Ländern intensiviert. Mit der Berufung von Stefanov bekräftige man das Engagement in der Region und investiere in die Kundenbindung, schreibt das Unternehmen.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Schweizerische Südostbahn sucht ICT-Leitung

Ab Frühjahr 2026 soll eine neue Person die digitale Transformation der SOB mitgestalten.

publiziert am 12.8.2025
image

Github-CEO tritt zurück

Thomas Dohmke verlässt seinen Posten. Microsoft möchte Github näher an sein CoreAI-Team binden.

publiziert am 12.8.2025
image

Aproda-CEO wechselt zum Mutterkonzern

Stefan Heim wechselt von der Schweizer Bechtle-Konzern­tochter Aproda in die Gruppe. Beim Schweizer Software­unternehmen übernimmt Markus Zäch.

publiziert am 12.8.2025
image

Fadata hat einen neuen DACH-Sales Director

Andreas Everett soll als DACH-Verantwortlicher neue Partner für den Softwareanbieter in der Region finden.

publiziert am 11.8.2025