Okta will in der Schweiz und in Osteuropa expandieren

Okta hat Roman Stefanov zum ersten Regional Director für die Region Alps & Eastern Europe ernannt. Die Rolle wurde vom Anbieter von Identity- und Access-Management-Lösungen neu geschaffen, um das Wachstum in der Schweiz, in Österreich sowie in Osteuropa voranzutreiben.

Stefanov wechselt von Cisco zu Okta. Beim US-Unternehmen war er zuletzt als Head of Cyber Security Sales in der Schweiz tätig. Davor arbeitete er bei Check Point in Zürich sowie Albis Technologies.

Niederlassung in der Schweiz