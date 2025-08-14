Okta will in der Schweiz und in Osteuropa expandieren

Schweizerische Südostbahn sucht ICT-Leitung
Ab Frühjahr 2026 soll eine neue Person die digitale Transformation der SOB mitgestalten.
Loading
Ab Frühjahr 2026 soll eine neue Person die digitale Transformation der SOB mitgestalten.
Thomas Dohmke verlässt seinen Posten. Microsoft möchte Github näher an sein CoreAI-Team binden.
Stefan Heim wechselt von der Schweizer Bechtle-Konzerntochter Aproda in die Gruppe. Beim Schweizer Softwareunternehmen übernimmt Markus Zäch.
Andreas Everett soll als DACH-Verantwortlicher neue Partner für den Softwareanbieter in der Region finden.