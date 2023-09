(Paywall). Im aktuellen Regierungsprogramm hat der Stadtrat von Olten festgelegt, dass wichtige Behördendienstleistungen online verfügbar gemacht werden sollen. "Durch die systematische Informationsverwaltung soll eine nachvollziehbare und transparente Geschäftstätigkeit sichergestellt und dadurch Rechts­sicher­heit gewährleistet werden", schreibt der Stadtrat gemäss dem 'Oltener Tagblatt' (Paywall).

In einem Pilotprojekt soll die Einführung einer entsprechenden Geschäfts­verwaltungs­software (Gever) als Software as a Service in der Stadtkanzlei geprobt werden. Dabei sollen Stadtrats- und Parlamentsgeschäfte sowie Volksabstimmungen digital einsehbar werden. In einem zweiten Schritt soll dann die gesamte Stadtverwaltung auf die neue Software migriert werden.

Mehr Geld erforderlich

Für das Pilotprojekt fallen laut der Zeitung Kosten im Umfang von knapp 43'000 Franken an. Inklusive sind dabei die Lizenzgebühren für 25 Personen, die das System anfänglich nutzen. Bei der Umstellung der kompletten Verwaltung auf die neue Verwaltungssoftware sollen dann noch einmal rund 130'000 Franken fällig werden. Darin sind dann auch die Lizenzen für alle 300 Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sowie ein einmaliger Einführungsaufwand enthalten.

Die Ausschreibung für das Projekt wurde Anfang 2023 gestartet. Bis heute wurde allerdings noch kein Zuschlag erteilt. Deshalb konnten die Kostenfolgen bei der Erstellung des Budgets 2023 noch nicht abgeschätzt werden, weshalb nun ein Zusatzkredit erforderlich ist. Dieser muss allerdings zuerst vom Parlament gutheissen werden. Zudem untersteht der Beschluss auch einem fakultativen Referendum, könnte also noch an die Urne kommen.

Mehr Personal nötig

Neben den Anschaffungskosten fallen für die neue Gever-Lösung auch jährlich wiederkehrende Kosten an. Sobald die komplette Verwaltung auf die neue Software migriert ist, wird zudem eine verantwortliche Person für das neue System benötigt. Diese soll das gesamte Vorgehen koordinieren und sich um organisatorische, nicht informatik-spezifische Belange kümmern.

Gemäss dem 'Oltener Tagblatt' ist vorgesehen, dass die Aufgabe mit der Leitung des Stadtarchivs kombiniert wird. Diese ist aktuell mit 40 Stellenprozenten dotiert und deren Stelleninhaberin verfüge über die erforderlichen Kenntnisse. Die Einführung der Software führt zu einem zusätzlichen Bedarf von weiteren 40 Stellenprozenten. Der Stadtrat beantragt, in der Finanzplanung ab 2025 ein entsprechendes Pensum einzutragen.