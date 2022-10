Onekey gewinnt Cyber-Defense-Challenge von Armasuisse

Das Bundesamt für Rüstung Arma­suisse lancierte eine Challenge, um Startups und innovative Tech­no­logien im Bereich Cyber zu fördern. Bei der 3. Ausgabe der "Cyber Startup Challenge" konnte sich das deutsche Unternehmen Onekey mit einer Lösung im Bereich der automatisierten Sicherheit für IoT-Geräte durchsetzen. Dank des Gewinns kann Onekey seine diese im nächsten Jahr in einer für die Armee zugeschnittenen Machbarkeitsstudie umsetzen.

Onekey hat eine Technologie entwickelt, mit der Sicherheitsschwachstellen automatisch erkannt werden sollen. Anhand einer "Software Bill of Materials" (SBOM) und automatisch generierten Digital Twins überprüft das Startup Software auf kritische Sicherheitsschwachstellen und Compliance-Verstösse. Einerseits bietet die SBOM eine detaillierte Übersicht über alle Komponenten einer Software, andererseits wird mit einem Digital Twin gearbeitet, der ein virtuelles Abbild des Systems und somit eine Untersuchung im Labor ermöglicht, ohne einen Quellcode, das Netzwerk oder einen physischen Zugang zu den Geräten.

Mithilfe des Digital Twins sollen Schwachstellen und Sicherheitsrisiken in kürzester Zeit identifiziert und gezielt isoliert oder beseitigt werden. Die Lösung soll sich zudem in die Softwareentwicklungs- und Beschaffungs­prozesse integrieren lassen. Somit sollen Hersteller, Distributoren und Anwender von IoT-Technologien zur effizienten und automatischen Über­prüf­ung der Sicherheit und Compliance befähigt werden. Onekey konnte sich gegen 35 andere Startups durchsetzen, die ebenfalls an der Challenge teilgenommen haben.