Online-Betrüger: "Kommen Sie an unseren Branchenevent"

Phishing-Angriffe und Online-Betrug sind beständige Ärgernisse für das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC). In die beiden Kategorien fällt der Grossteil der Angriffsversuche, die der Stelle gemeldet werden: In der letzten Woche waren es über 400 der 560 Meldungen. Die Methoden der Kriminellen zielen auf menschliche Leichtgläubigkeit, um sich zu bereichern oder in ein System einzudringen.

Erst im Oktober hatte das NCSC gewarnt, dass Kunden der Neobank Revolut SMS erhalten würden, in denen sie zu einem Identitätscheck aufgerufen wurden. Dabei wurde ihr Passwort abgegriffen. Letzte Woche war es dann eine ausgeklügelte Methode, um an Login-Daten für Office 365 zu kommen.

Eine relativ neue Methode ist das "Clone Phishing". Kriminelle fangen dabei eine legitime Mail ab und senden diese erneut als Follow-up-Nachricht: An diese hängen sie einen verseuchten Dateianhang oder verändern einen Link und behaupten, in der ersten Nachricht hätte etwas gefehlt.

Firmen: Gefälschte Partnerseiten und Einladungen zu Fakeevents

Im Firmenumfeld nutzen Kriminelle nochmals spezifischere Tricks, um einzudringen, schliesslich lassen sich hier grössere Summen erbeuten. So werden auf Zielpersonen Szenarien zugeschnitten, um diese unter Druck zu setzen. Vor allem kleineren Firmen fehlen oftmals die Mittel, um Gegenmassnahmen zu ergreifen. Neben technischen Massnahmen wäre vor allem eine klare Organisation wichtig, wie ein Merkblatt des NCSC zeigt.

Kaspersky hat nun einige der Tricks der Kriminellen genannt, die der Sicherheitshersteller beobachtet hat: So soll vermehrt zu Branchenevents eingeladen werden, um über Fake-Websites Ticktes zu verkaufen. Auch werden Lieferanten nachgeahmt und über gefälschte Seiten mit besonders verlockenden Angeboten Gelder abgesogen.