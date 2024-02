Online-Einreichung von Baugesuchen auch in Basel-Stadt

Seit Montag können Baubegehren im Kanton Basel-Stadt digital eingereiht und erfasst werden. Das Online-Baubegehren soll das Prozedere nicht nur vereinfachen, sondern auch sicherstellen, dass die Gesuchstellenden alle relevanten Informationen erhalten und wissen, welche Unterlagen sie einreichen müssen. Das Online-Baubegehren sei ein erster Schritt hin zu einem vollständig digitalen Baubewilligungsverfahren, teilte das Basler Bau- und Verkehrsdepartement mit.

Aktuell sei es noch nicht möglich, das Baubegehren elektronisch zu unterschreiben und vollständig digital einzureichen. Dies liege unter anderem an den fehlenden gesetzlichen Grundlagen. Zudem müsse eine Software beschafft werden, die es dem Bau- und Gastgewerbeinspektorat erlaube, die Baubegehren digital zu bearbeiten.

Diese Rechtsgrundlagen hat der Kanton Zürich vor wenigen Tagen geschaffen. Ab April sind das Doppel in Papierform und eine handschriftliche Unterschrift nicht mehr nötig. Baubewilligungen können ab diesem Zeitpunkt vollständig digital abwickeln . Auch in weiteren Kantonen können Baugesuche "halb-digital" abgewickelt werden, darunter Aargau, Bern, Graubünden, Solothurn und Schwyz. In Bern wird aktuell geprüft, ob die nötige Rechtsgrundlage geschaffen werden kann