Open-Source-Firmen wollen mehr Support mit AI Act

Github, Hugging Face und andere Firmen haben eine Liste mit Vorschlägen für den AI Act an das Europäische Parlament geschickt. Im Brief fordern die Unternehmen mehr Unterstützung bei der Open-Source-Entwicklung verschiedener KI-Modelle. Das Ziel des Papers sei es, den Gesetzgebern Orientierungshilfe zu geben, erklärt Github gegenüber 'The Verge'.