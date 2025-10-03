Open Text stösst eDocs-Geschäft ab

3. Oktober 2025 um 11:23
Foto: Vitaly Gariev / Unsplash

Das Dokumentenmanagement für Anwälte und Juristen passt offenbar nicht mehr in das Portfolio der Kanadier. Die Software geht für 163 Millionen US-Dollar an Netdocuments.

Der Softwarekonzern Open Text veräussert seine Dokumentenmanagement-Lösung für Anwälte und Juristen. Wie die Kanadier mitteilen, sei in Netdocuments ein Käufer für die On-Premises-Software eDocs gefunden worden. Die US-Amerikaner zahlen 163 Millionen US-Dollar in bar.
Laut eigener Mitteilung hat Open Text mit dem zu veräussernden Geschäft zuletzt einen Jahresumsatz von rund 30 Millionen Dollar erzielt. Insgesamt hatte der Konzern rund 5,17 Milliarden Dollar umgesetzt, was einem Rückgang von 10% gegenüber dem Vorjahr entsprach. Das Unternehmen beabsichtige, den Erlös aus dem Verkauf zur Reduzierung seiner Verbindlichkeiten zu verwenden.
Der Interim-CEO von Open Text James McGourlay äussert sich in der Mitteilung überzeugt, in Netdocuments einen guten Partner für die Nutzer und Nutzerinnen der eDocs-Lösung gefunden zu haben. "Wir beabsichtigen, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten", so McGourlay.

Supportzusage für Bestandskunden

Die Unternehmen rechnen nach eigenen Angaben damit, die Transaktion Anfang 2026 abschliessen zu können. Der neue Eigentümer verspricht in einer Mitteilung, die Kunden und Partner von eDocs weiterhin umfassend unterstützen zu wollen. Gleichzeitig würde ihnen ein klarer Weg für die Integration in das Cloud-basierte Dokumentenmanagement von Netdocuments vorgezeichnet.
Laut Netdocuments-CEO Josh Baxter würden Kunden, Mitarbeitende und Partner von eDocs nach Abschluss der Transaktion davon profitieren, Teil eines Unternehmens zu sein, das sich ganz dem Management von Rechtsdokumenten verschrieben hat. "Wir freuen uns darauf, unsere Community zu vergrössern und damit Kontinuität für heute und transformative Möglichkeiten für die Zukunft zu gewährleisten", umreisst er den Grund für den Zukauf.
