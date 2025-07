OpenAI arbeitet mit britischer Regierung zusammen

OpenAI geht eine strategische Partnerschaft mit der britischen Regierung ein. Wie London mitteilt, sind Investitionen in britische KI-Infrastrukturen, der Ausbau der Zusammenarbeit in der KI-Sicherheitsforschung und die Entwicklung von KI-Lösungen für steuerfinanzierte Dienste wie Bildung und Sicherheit geplant.

OpenAI kündigt an, sein Engagement in Grossbritannien zu verstärken und sein Londoner Büro zu vergrössern. Schon heute würden dort Entwickler- und Forschungsteams an KI-Modellen arbeiten sowie britische Startups und Unternehmen mit Know-how unterstützen.

Im Rahmen der Partnerschaft werde OpenAI an der Umsetzung der Infrastrukturprioritäten mitarbeiten, die im KI-Aktionsplan der britischen Regierung festgelegt wurden. Wie es weiter heisst, könnte OpenAI auch in die KI-Wachstumszonen investieren. Für diese gäbe es über 200 Bewerbungen aus dem ganzen Land sowie auch aus Schottland und Wales. Der Regierung zufolge sollen jeweils mehrere Milliarden Pfund investiert werden.

KI in der britischen Regierung

Bereits heute bildet das Sprachmodell von OpenAI die Grundlage für den KI-Assistenten des Regierungsbezirks Whitehall. Das "Humphrey" genannte Tool diene der Verringerung des Verwaltungsaufwands, was den öffentlichen Dienst beschleunigen soll.

OpenAIs GPT 4o werde beispielsweise in "Consult" verwendet, führt die Regierung aus. Die KI sortiert die Antworten der Öffentlichkeit auf Konsultationen automatisch. Für diese Aufgabe benötigten Staatsangestellte jetzt Minuten, früher dauerte sie mehrere Wochen.

Neben der Unterstützung von Infrastrukturplänen aus dem Aktionsplan wolle OpenAI auch die Entwicklung einer KI-gestützten Forschungs und Entwicklungsinfrastruktur im Vereinigten Königreich prüfen. "Grossbritannien hat ein starkes Erbe an wissenschaftlicher Führung und seine Regierung war eine der ersten, die das Potenzial von KI durch ihren Aktionsplan erkannt hat. Jetzt ist es an der Zeit, die Ziele des Plans in die Tat umzusetzen und Wohlstand für alle zu schaffen", sagt OpenAI-CEO Sam Altman in der Mitteilung.