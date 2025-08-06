OpenAI bringt zwei lokal ausführbare Modelle

OpenAI veröffentlicht zum ersten Mal seit der Einführung von GPT-2 zwei offene Modelle. GPT-OSS ist in zwei Versionen verfügbar: Das grössere Modell (120b) mit 117 Milliarden Parametern erbringt laut dem KI-Unternehmen eine Leistung, die in etwa dem Modell o4-mini entspricht. Es könne auf einer einzigen 80-H100-GPU ausgeführt werden, heisst es in einem Blogbeitrag von OpenAI. Das kleinere Modell (20b) mit 21 Milliarden Parametern sei mit o3-mini vergleichbar. Es lasse sich auf Geräten mit nur 16 Gigabyte Speicher ausführen.

Laut OpenAI wurden die Modelle in erster Linie mit englischen Texten trainiert, wobei der Schwerpunkt auf MINT-Fächern, Programmierung und Allgemeinwissen lag.

Die Modelle können unter anderem bei der Plattform Hugging Face heruntergeladen werden. Das Unternehmen stellt sie unter einer Apache-2.0-Lizenz zur Verfügung. Dies erlaubt eine kommerzielle Nutzung.

"Sobald ein Open-Weight-Modell veröffentlicht wird, können Angreifer dieses möglicherweise für böswillige Zwecke nutzen", heisst es im Blogbeitrag zu Sicherheitsbedenken. Man habe diese Risiken bewertet und getestet. Massnahmen während der Entwicklung hätten verhindert, dass die Modelle für böswillige Zwecke verwendet werden könnten, glaubt das Unternehmen. Daneben kündigt OpenAI eine Red Teaming Challenge an. In dieser winken bis zu 500'000 US-Dollar Preisgeld für gefundene Sicherheitsprobleme.

OpenAI-KI zum ersten Mal bei AWS

Nach der Ankündigung von OpenAI gab Amazon bekannt, dass die neuen OSS-Modelle auf seinen Plattformen Bedrock und Sagemaker verfügbar sein werden. "Eine leistungsstarke Kombination: OpenAI kommt zu AWS", heisst es in einem Linkedin-Post von AWS-CEO Matt Garman. "Dadurch werden die führende Technologie von OpenAI mit der Skalierbarkeit, Sicherheit und Bereitstellungskapazität von AWS kombiniert."

Es ist das erste Mal, dass der Cloud-Konzern Produkte von OpenAI anbietet. AWS hat heftig in Anthropic investiert und bietet Claude sowie weitere Modelle wie Cohere, Deepseek oder Meta auf seiner Plattform an.

OpenAI ist eng mit Microsoft verbunden, die Beziehung ist allerdings angespannt. Medienberichten zufolge verhandeln die Unternehmen derzeit ihre Partnerschaft neu. Kürzlich wurde ein grosser Deal zwischen OpenAI und Oracle bekannt, in dessen Rahmen die KI-Firma sehr viele Cloud-Ressourcen von Oracle beziehen wird.

Die Redmonder sind zwar nicht mehr exklusiver Cloud-Partner von OpenAI, haben aber Exklusivrechte an der API von OpenAI auf der Azure-Plattform. Microsoft werde Versionen der neuen OSS-Modelle anbieten, die für Windows-Geräte optimiert sind, heisst es vom KI-Unternehmen.