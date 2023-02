OpenAI-Chef fordert KI-Regulierung

Sam Altman, CEO von OpenAI und Mitschöpfer des Chatbots ChatGPT, weist auf Twitter auf die derzeitigen Entwicklung in der KI-Welt hin. Künftig soll es auch gefährliche KI-Tools geben, mit denen dann neue Herausforderungen entstehen, schreibt er.

In mehreren Twitter-Threads führt der OpenAI-Boss aus, dass KI-Tools grundsätzlich gekommen seien, um zu bleiben. Die Integration von solchen Systemen in den Alltag werde schon ziemlich bald erfolgen, zeigt sich Altman überzeugt. Insbesondere auch, weil die Anwendungen für ihn viele Vorteile bringen, auf die er nicht mehr verzichten will.

Gleichzeitig betonte er aber auch, dass es notwendig sei, dass die Regierungen genügend Zeit für die Regulierung der Technologie einsetzen. "Obwohl die KI-Tools der aktuellen Generation noch nicht sehr beängstigend sind, denke ich, dass wir nicht mehr sehr weit von potenziell beängstigenden Tools entfernt sind", schrieb Altman auf Twitter.

Seiner Ansicht nach würden die Tools dazu führen, dass Menschen "produktiver", "gesünder" und "besser unterhalten" werden. Gleichzeitig würden damit aber auch neue Hindernisse entstehen, die es zu bewältigen gelte. Darunter etwa Bias in Chatbots oder Personen, die sich mit der Technologie nicht wohlfühlen.

Eine weitere Gefahr sieht Altman im Hinblick auf die KI-Tools in der Vermittlung von Falschinformationen. Obwohl sich die Technologie noch in einem verhältnismässig frühen Stadium befindet, haben Forschende schon mehrfach auf die enorme Gefahr der Desinformation hingewiesen.

Teilweise schon angekommen

Ein Ort, an dem sich zeigt, dass der Sprachbot zum Teil schon in der Gesell­schaft angekommen ist, ist der Onlinehändler Amazon. Mitte Februar 2023 befanden sich im digitalen Bücherladen des Techriesen über 200 E-Books, die ChatGPT als Autor oder Co-Autor listeten. Gemäss 'Reuters' nimmt die Anzahl solcher Werke immer weiter zu. Sogar ein eigenes Subgenre sei bereits dafür geschaffen worden, schreibt die Nachrichtenagentur.

Die Dunkelziffer von solchen Büchern könnte dabei noch weitaus höher liegen. Längst nicht alle Autorinnen und Autoren legen offen, dass sie KI-Tools für ihre Arbeit verwendet haben. Ohne entsprechende Analyseprogramme ist es derzeit noch fast unmöglich, herauszufinden, ob ein Werk von einer Künstlichen Intelligenz geschrieben wurde.