OpenAI hat doch kein Herz für Regulierung

Sam Altman, Chef von OpenAI und Mann hinter ChatGPT, forderte öffentlich, dass Künstliche Intelligenz auf den Prüfstand gestellt werde. Er sehe ein Risiko durch die Verbreitung von Fake News via KI und habe sich deshalb für mehr Regulierung ausgesprochen. Altman sagte dies nicht irgendwo, sondern in einer Anhörung vor dem US-Senat in Washington