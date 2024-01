OpenAI kann neu auch für militärische Zwecke genutzt werden

OpenAI hat ein Verbot zurückgezogen, das die militärische Nutzung von ChatGPT und anderen KI-Tools untersagt. Die Nutzungsbedingungen besagen zwar noch immer, dass die Services nicht verwendet werden dürfen, "um sich selbst oder anderen zu schaden" oder um "Waffen zu entwickeln oder zu nutzen". Aber ein generelles Verbot des Einsatzes für "Militär und Kriegsführung" ist Berichten zufolge verschwunden.

Zuvor enthielten die Nutzungsrichtlinien gemäss 'The Intercept' noch ein Verbot von "Aktivitäten, die ein hohes Risiko körperlicher Schäden bergen", darunter insbesondere "Waffenentwicklung" und "Militär und Kriegsführung". Dieses klar formulierte Verbot militärischer Anwendungen würde scheinbar jede offizielle Nutzung durch das Verteidigungsministerium oder ein anderes staatliches Militär ausschliessen.

Die Änderung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem OpenAI eine Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium aufgenommen hat. Zu den Arbeiten gehöre unter anderem die Entwicklung von Open Source Cybersecurity Tools, wie Anna Makanju, VP Global Affairs bei OpenAI, am Rande des WEFs zu 'Bloomberg' (Paywall) sagte.

Bei Google und Microsoft gabs Mitarbeiter-Proteste

OpenAI hätte zuvor ein pauschales Verbot für das Militär gehabt, führt Makanju aus. Damit seien viele Anwendungsfälle ausgeschlossen worden, von denen die Leute glauben würden, dass "sie mit dem vereinbar seien, was wir in der Welt sehen wollen", so die OpenAI-Managerin. Man habe beispielsweise mit der US-Regierung auch Gespräche darüber geführt, wie die KI-Technologie zur Verhinderung von Suiziden von Veteranen beitragen könnte.