OpenAI kauft sich AWS-Cloud-Kapazität für 38 Milliarden Dollar

4. November 2025 um 11:24
Sam Altman, der CEO von OpenAI. Foto: Techchrunch / Openverse unter CC BY 2.0

Der Deal mit AWS ist aber klein im Vergleich zu den Cloud-Deals mit Microsoft und Oracle.

AWS und OpenAI haben bekannt gegeben, dass die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft vereinbart haben. Demnach wird OpenAI ab sofort damit beginnen, auch Cloud-Ressourcen von AWS zu nutzen, um darauf KI-Workloads zu betreiben. Der Handel sei auf sieben Jahre angelegt, wobei die AWS-Nutzung durch den KI-Entwickler kontinuierlich zunehmen soll. OpenAI habe sich verpflichtet, letztlich insgesamt 38 Milliarden Dollar dafür auszugeben, so die beiden Unternehmen.
Damit wird OpenAI neben Microsoft Azure und der Cloud von Oracle auch die Cloud eines dritten Hyperscalers nutzen. Verglichen mit den beiden anderen Partnerschaften ist das Engagement bei AWS aber noch klein. Im Sommer hat sich der KI-Entwickler dazu verpflichtet, jedes Jahr Cloud-Ressourcen von Oracle im Wert von 30 Milliarden Dollar zu beziehen, beziehungsweise über 10 Jahre 300 Milliarden Dollar bei Oracle auszugeben.
Microsoft gab letzte Woche bekannt, dass OpenAI als Teil eines komplexen Deals zusätzlich zu den Azure-Ressourcen, die das Unternehmen bereits bezieht, Ressourcen im Wert von weiteren 250 Milliarden Dollar beziehen wolle.

Deals und Gegendeals

Das immer komplizierter werdende Beziehungsgeflecht von OpenAI macht es allerdings schwierig abzuschätzen, wie viel diese Deals OpenAI tatsächlich kosten werden. Ein Teil der Ausgaben für Azure-Ressourcen könnte beispielsweise durch frühere und kommende Investitionen von Microsoft in den Pionier für generative KI kompensiert werden. Zudem setzen alle drei Hyperscaler GPUs von Nvidia ein, und deren indirekte Nutzung durch OpenAI dürfte ein Teil des im September angekündigten Deals mit Nvidia sein.
Mit den Chip-Herstellern Broadcom und AMD hat OpenAI ebenfalls milliardenschwere Partnerschaften vereinbart, in deren Rahmen neue KI-Beschleuniger entwickelt werden sollen. Auch diese sind in den kommenden Jahren für den Einsatz in den Clouds von Microsoft, AWS, Oracle und anderen Hyperscalern vorgesehen, wo sie dann von OpenAI gemietet werden können.

