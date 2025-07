OpenAI lanciert einen Agenten für ChatGPT

OpenAI hat ChatGPT mit einem Agenten ergänzt, der selbstständig eine grosse Vielzahl von Aufgaben übernehmen können soll. Die Möglichkeiten reichen laut dem Unternehmen von der Suche nach Informationen über die Ausführung von Bestellungen, das Verwalten von Terminen und Hilfe beim Schreiben von Software-Code bis zur Erstellung von Präsentationen.

Der Agent steht zunächst Abonnenten der Pro-, Plus- und Team-Tarife von ChatGPT zur Verfügung. Allerdings nicht für Nutzer und Nutzerinnen in der Schweiz und der EU. Man "arbeite aber daran", dies zu ändern, so OpenAI.

Der neue Agent kombiniert laut OpenAI Fähigkeiten von bisherigen Agent-Angeboten des KI-Spezialisten, darunter Website-Navigation und Deep Research. Nutzer sollen zudem mit dem Agenten in gewöhnlicher Umgangssprache kommunizieren können, ohne spezielle Befehle zu verwenden. Er könne sich auch mit externen Anwendungen wie Gmail und Github verbinden und relevante Informationen für Nutzeranfragen sammeln. Das System habe zudem Terminal-Zugang und Programmierschnittstellen zur Interaktion mit verschiedenen Software-Plattformen.

Gefährliches Wissen