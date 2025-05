OpenAI nimmt Pläne für Gewinnorientierung zurück

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI nimmt seine Pläne zur Umwandlung in ein rein auf Gewinn ausgerichtetes Unternehmen zurück. Der kommerzielle Teil der KI-Startups solle nun doch weiterhin unter der Kontrolle der bisherigen Non-Profit-Organisation bleiben, kündigte OpenAI an.

Das Startup beriet sich vor der Planänderung unter anderem mit den Generalstaatsanwälten von Kalifornien und Delaware, die den Umbau in seiner geplanten Form hätten blockieren können.

OpenAI wurde 2014 als Non-Profit-Organisation gegründet. Der Umbau zu einem komplett gewinnorientierten Unternehmen war 2023 unter anderem beschlossen worden, um OpenAI im Wettlauf der KI-Entwickler attraktiver für Geldgeber zu machen. Diese hatten schon in den Jahren zuvor Milliarden in OpenAI investiert und die meisten erwarteten, dass sie dereinst von ihren Investitionen profitieren würden.

Die Kehrtwende wirft mehrere Fragen zur Zukunft von OpenAI auf. Zum einen hatten mehrere Geldgeber wie der japanische Technologiekonzern Softbank erst vor einem Monat 40 Milliarden Dollar versprochen , aber unter der expliziten Voraussetzung, dass sich OpenAI tatsächlich komplett in ein gewinnorientiertes Unternehmen umwandelt. Unklar ist, ob Softbank sich nun zurückzieht.

Es ist schwer, sich Musk als Hüter der Moral der einstigen Non-Profit-Organisation OpenAI vorzustellen. In den Anfangszeiten regte er sogar selbst eine Gewinnorientierung an. Wahrscheinlicher ist, dass er gerne einen Hauptkonkurrenten seiner eigenen KI-Firma xAI und derer "nicht-woken" KI Grok schwach halten will.