OpenAI stellt KI-Erkennungstool ein

Jetzt hat die Firma das Tool aber klammheimlich abgeschaltet. Der Grund: Es hat nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert. Das Unternehmen arbeite daran, das Feedback zu berücksichtigen und erforsche derzeit effektivere Techniken. Man habe sich "verpflichtet, Mechanismen zu entwickeln und einzusetzen, die es den Nutzern ermöglichen zu verstehen, ob Audio- oder visuelle Inhalte KI-generiert sind", schrieb OpenAI in einer kurzen Notiz, die versteckt in einem Blogpost zur Ankündigung des Tools zu finden ist.

Schon im Januar galt der Classifier als "nicht völlig zuverlässig". Bei Texten mit weniger als 1000 Zeichen, könnte das Tool nur selten ausfindig machen, von wem die Inhalte generiert wurden. In Testläufen habe die Software in 26% der Fälle korrekt von KI geschriebene Texte identifiziert, räumte OpenAI ein. Zugleich seien aber auch 9% der von Menschen formulierten Texte fälschlicherweise einer Maschine zugeordnet worden.

Vor allem im Bildungsbereich wird diskutiert, wie Inhalte eines Text-Roboters entlarvt werden können. Mit einem klassischen Plagiat-Scanner, mit dem man die Authentizität von Texten wirksam überprüfen kann, kommt man nicht weiter. Diese Scanner überprüfen nur, ob der Text oder Teile davon bereits in anderen Quellen vorkommen. ChatGPT produziert aber einzigartige Texte, die exakt so noch nie formuliert wurden. In den USA hatte die KI bereits eine Jusprüfung bestanden. "Wir erkennen, dass die Identifizierung von KI-geschriebenem Text ein wichtiger Diskussionspunkt unter Schulen ist, und ebenso wichtig ist es, die Grenzen und Auswirkungen von KI-generierten Textklassifizierern im Klassenzimmer zu erkennen", schreibt OpenAI in dem Beitrag weiter.