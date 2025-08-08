OpenAI veröffentlicht GPT-5

8. August 2025 um 08:38
image
Foto: Tai Bui / Unsplash

Das KI-Modell sei das bisher "intelligenteste". Microsoft will es ab sofort in seine Produkte integrieren.

OpenAI hat GPT-5 auf den Markt gebracht. Das Unternehmen geizt nicht mit Superlativen: Das KI-Modell sei das bisher "intelligenteste, schnellste und nützlichste". Es soll präzisere Antworten liefern und weniger halluzinieren. OpenAI hat in dieser Woche mit GPT-OSS auch zwei neue offene Sprachmodelle veröffentlicht.
GPT-5 wird für Privat- und Geschäftskunden ausgerollt. In einem Blogbeitrag schreibt OpenAI: "GPT‑5 ist für alle Nutzer verfügbar, wobei Plus-Abonnenten mehr Möglichkeiten haben und Pro-Abonnenten Zugriff auf GPT‑5 Pro erhalten, eine Version mit erweitertem Denkvermögen für noch umfassendere und präzisere Antworten." Zu den neuen Funktionen gehört eine erweiterte Sprachfunktion, die der KI hilft, Anweisungen besser zu verstehen.
Im Beitrag wird das Modell als Beginn einer "neuen Ära der Arbeit" angepriesen. Weiter hebt OpenAI dessen Programmierkompetenz hervor: "GPT-5 ist unser bislang leistungsstärkstes Codierungsmodell. Es zeigt besondere Verbesserungen bei der komplexen Frontend-Generierung und beim Debugging grösserer Repositorys."
Der OpenAI-Partner Microsoft will GPT-5 breit in seine Produkte integrieren. "GPT-5 ist ab sofort auch auf allen Microsoft-Plattformen verfügbar, darunter Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio, Microsoft Copilot, GitHub Copilot, Visual Studio Code und Azure AI Foundry", kündigt der Konzern in einer Mitteilung an.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

ZHAW muss ihren Sharepoint-Server ablösen

Die Hochschule nutzt für das Dokumentenmanagement die Workflow-Lösung Nintex. Sie basiert auf einer Sharepoint-Version, die bald nicht mehr unterstützt wird und abgelöst werden muss.

publiziert am 7.8.2025
image

AWS-Community trifft sich am Summit Zürich

Der Cloud-Anbieter will an seinem Schweizer Kundenanlass den Schwerpunkt auf KI legen. Die AWS-Cloud sei breit ausgerollt und die optimale Plattform für KI-Anwendungen.

publiziert am 6.8.2025
image

OpenAI bringt zwei lokal ausführbare Modelle

Mit GPT-OSS veröffentlicht OpenAI zwei neue offene Sprachmodelle unter einer Apache-2.0-Lizenz. So kann auch AWS zum ersten Mal OpenAI-KI anbieten.

publiziert am 6.8.2025
image

Aviatik-KI-Startup Daedalean für 180 Millionen ins Ausland verkauft

Das Schweizer Startup hat eine KI-gestützte Avionik-Software entwickelt. Jetzt wurde es von einem nieder­ländischen Drohnen­hersteller übernommen.

publiziert am 6.8.2025