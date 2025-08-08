OpenAI veröffentlicht GPT-5

Abo
ZHAW muss ihren Sharepoint-Server ablösen
Die Hochschule nutzt für das Dokumentenmanagement die Workflow-Lösung Nintex. Sie basiert auf einer Sharepoint-Version, die bald nicht mehr unterstützt wird und abgelöst werden muss.
Loading
Die Hochschule nutzt für das Dokumentenmanagement die Workflow-Lösung Nintex. Sie basiert auf einer Sharepoint-Version, die bald nicht mehr unterstützt wird und abgelöst werden muss.
Der Cloud-Anbieter will an seinem Schweizer Kundenanlass den Schwerpunkt auf KI legen. Die AWS-Cloud sei breit ausgerollt und die optimale Plattform für KI-Anwendungen.
Mit GPT-OSS veröffentlicht OpenAI zwei neue offene Sprachmodelle unter einer Apache-2.0-Lizenz. So kann auch AWS zum ersten Mal OpenAI-KI anbieten.
Das Schweizer Startup hat eine KI-gestützte Avionik-Software entwickelt. Jetzt wurde es von einem niederländischen Drohnenhersteller übernommen.