OpenAI veröffentlicht GPT-5

OpenAI hat GPT-5 auf den Markt gebracht. Das Unternehmen geizt nicht mit Superlativen: Das KI-Modell sei das bisher "intelligenteste, schnellste und nützlichste". Es soll präzisere Antworten liefern und weniger halluzinieren. OpenAI hat in dieser Woche mit GPT-OSS auch zwei neue offene Sprachmodelle veröffentlicht.

GPT-5 wird für Privat- und Geschäftskunden ausgerollt. In einem Blogbeitrag schreibt OpenAI: "GPT‑5 ist für alle Nutzer verfügbar, wobei Plus-Abonnenten mehr Möglichkeiten haben und Pro-Abonnenten Zugriff auf GPT‑5 Pro erhalten, eine Version mit erweitertem Denkvermögen für noch umfassendere und präzisere Antworten." Zu den neuen Funktionen gehört eine erweiterte Sprachfunktion, die der KI hilft, Anweisungen besser zu verstehen.

Im Beitrag wird das Modell als Beginn einer "neuen Ära der Arbeit" angepriesen. Weiter hebt OpenAI dessen Programmierkompetenz hervor: "GPT-5 ist unser bislang leistungsstärkstes Codierungsmodell. Es zeigt besondere Verbesserungen bei der komplexen Frontend-Generierung und beim Debugging grösserer Repositorys."

Der OpenAI-Partner Microsoft will GPT-5 breit in seine Produkte integrieren. "GPT-5 ist ab sofort auch auf allen Microsoft-Plattformen verfügbar, darunter Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio, Microsoft Copilot, GitHub Copilot, Visual Studio Code und Azure AI Foundry", kündigt der Konzern in einer Mitteilung an.