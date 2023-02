Opera springt auf den KI-Zug

Opera bringt KI-generierte Inhalte auf seine PC- und Mobil-Browser. Geplant seien beliebte KI-basierte Inhaltsdienste in der Seitenleiste, teilt der Entwickler mit. Zudem arbeitet das Unternehmen daran, Funktionen einzuführen, die mit diesen generativen KI-gestützten Fähigkeiten interagieren.

"Nach dem massiven Interesse an generativen KI-Tools glauben wir, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Browser das Tor zu einem KI-gesteuerten Web werden", erklärt Song Lin, Co-CEO von Opera in der Mitteilung.

Als erstes Tool soll eine neue Schaltfläche "Kürzen" in der Adressleiste eingeführt werden, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz kurze Zusammenfassungen von Webseiten oder Artikeln erstellen könne.

"Opera ist davon überzeugt, dass wir mit dem Aufkommen von KI-Lösungen sowohl für die Text-, Bild- und Audiogenerierung als auch in unzähligen anderen Formen an der Schwelle zu einer neuen Ära der Kreativität im Web stehen", sagt Krystian Kolondra, der bei Opera für Browser und Gaming zuständig ist. "Deshalb gestalten wir den Browser neu, um unseren Nutzerinnen und Nutzern zu ermöglichen, die neuen Ressourcen zu benutzen."

Opera entwickelt seit mehr als 25 Jahren Webbrowser für Desktop- und mobile Plattformen. Allerdings nimmt dessen Bedeutung stetig ab. Weniger als ein halbes Prozent aller Inside-IT-Leserinnen und Leser surfen damit auf unserer Website.