Oracle bleibt auf Wachstumskurs

Mit seinen Quartalsergebnissen hat Oracle die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das US-Unternehmen weist für sein 2. Geschäftsquartal 2023 einen Umsatz von 12,3 Milliarden Dollar aus. Dies entspricht einem Plus von 18%. Der Gewinn beträgt 1,7 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal verbuchte Oracle einen Verlust von 1,25 Milliarden Dollar.

Schon das 1. Quartal lief gut für das Unternehmen . Auch für das 3. Quartal rechnet CEO Safra Catz mit einem Umsatzplus von 18 bis 19%, wie sie laut ' CNBC ' vor Medien erklärte.

Das Wachstum im vergangenen Quartal ist gemäss Catz insbesondere auf die Bereiche Cloud-Infrastruktur und Cloud-basierte Applikationen zurückzuführen. Im Detail erzielte Oracle ein Plus von 53% im Bereich Cloud Infrastructure (IaaS), Plus 40% im Bereich Cloud Application, ein Wachstum von 23% mit Fusion Cloud ERP sowie 25% mehr Umsatz mit Netsuite Cloud ERP. "Jedes einzelne unserer strategischen Geschäftsfelder hat im Quartal ein solides Umsatzwachstum erzielt", so die CEO in der Mitteilung.

Oracle hatte im Juni Cerner übernommen . Der Anbieter von Software für die Gesundheitsbranche hat gemäss den Angaben 1,5 Milliarden Dollar zum Umsatz beigetragen. Die Integration von Cerner ist laut der CEO noch nicht abgeschlossen. Man habe zwar ein "gewisses Mass an Einsparungen" erzielen können, aber "wir haben also noch einen weiten Weg vor uns", so Catz.

Oracle-Gründer und CTO Larry Ellison sieht viel Potenzial im Gesundheitsbereich, auch ausserhalb der USA. "Nach der Covid-Pandemie besteht weltweit ein Gefühl der Dringlichkeit, die nationalen Gesundheitssysteme zu transformieren und zu verbessern", so Ellison.