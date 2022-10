Oracle bringt eine Entwicklungs-Plattform für Business Apps

Im Rahmen seiner Hausmesse Oracle Cloud World hat der US-Technologieriese Einblicke in Neuerungen rund um das Thema SaaS und App-Entwicklung gegeben. Mit einer Ankündigung richtet sich das Unternehmen insbesondere an Anwenderfirmen, die eigene Apps entwickeln wollen aber über begrenzte IT-Ressourcen verfügen. "Technologie ist nicht das Kerngeschäft dieser Firmen", sagte Oracle-Manager Rajan Krishnan vor Journalisten.

"Die Umstellung auf eine SaaS-Umgebung ist eine grossartige Gelegenheit für Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse zu standardisieren", lässt sich IDC-Analyst Kevin Permenter in einer Mitteilung von Oracle zitieren. "Einige Unternehmen benötigen jedoch zusätzliche Nischenfunktionen, die für ihr Business einzigartig sind."

Geht es nach dem amerikanischen Technologiekonzern soll dies mit der Oracle Applications Platform passieren. Die Plattform ermögliche es Anwenderfirmen oder Partnern, Apps zu entwickeln, um das Oracle-Angebot zu ergänzen. "Unsere Kunden können passgenaue Applikationen entwickeln, die Oracle nicht bauen wird", sagte Steve Miranda, Oracle EVP Applications Development, an seiner Keynote-Rede.

Apps im Look-and-feel von Oracle

Mit der Oracle Applications Platform gebe man Kunden und Partnern Zugriff auf die gleichen Tools, die intern von den Oracle-Entwicklern verwendet werden. So könnten Unternehmen, die Oracle-Anwendungen an die eigenen Anforderungen anpassen, erweitern und personalisieren, erklärt das Unternehmen.

Die Plattform biete Unternehmen viele Basisfunktionen für die App-Entwicklung. Dazu gehört das Redwood-Designsystem. Mit den UX-Komponenten erhielten die Apps den gleichen Look-and-feel wie Oracle-Anwendungen und würden sich so nahtlos in die restliche Applikationslandschaft einfügen, führte Krishnan aus. Weiter umfasst die Plattform Search- und Telemetrie-Komponenten, inklusive Fehleranalysen und Out-of-the-Box Analytics-Tools für die Analyse des Nutzungsverhalten der Applikationen. Hinzu kommen gemäss den Angaben eingebettete Smart-Assistant-Komponenten mit der Möglichkeit, Sprachsteuerung zu integrieren. Mit Redwood-Analysekomponenten könnten Entwickler daneben Datenvisualisierung in ihre Apps einbetten.

Neue B2B-Services für ERP-Kunden

Mit "B2B Commerce" möchte man Ineffizienzen in Geschäftsabläufen adressieren, erklärte Krishnan eine Neuerung für Oracle-ERP-Kunden. In einem gemeinsamen Angebot mit dem Finanzdienstleister JP. Morgan stelle Oracle Cloud-ERP-Kunden eine Integration zur Verfügung. Dadurch liessen dich Zahlungen abwickeln und direkt im ERP verbuchen. Ähnliches gelte auch für Reisespesen und Kreditkarten-Abrechnungen. Ausgaben über eine Kreditkarte würden automatisch erfasst, aufgeschlüsselt, überprüft und verbucht. Dadurch entfalle manuelle Arbeit für die Abrechnung von Spesen. "Ich hoffe, das ist erst der erste Schritt", so Takis Georgakopoulos, Global Head of Payments bei JP Morgan.

Im Logistikbereich arbeitet Oracle mit Fedex zusammen. Ziel sei eine Integration von beispielsweise Versand- und Tracking-Funktionen in das Oracle-ERP.

40'000 Oracle-Kunden hätten derzeit die Möglichkeit, diese Integrationen zu nutzen, um so End-to-end-Prozesse zu automatisieren, geht aus er entsprechenden Oracle-Mitteilung hervor.