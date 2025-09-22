Oracle erhält eine Doppelführung

22. September 2025 um 13:18
image
Foto: Peter Kaminski / Oracle / Wikimedia, unter CC BY 2.0

Zwei langjährige Mitarbeiter werden Co-CEOs. Safra Catz geht in den Verwaltungsrat.

Oracle hat einen Wechsel in seiner operativen Führung bekannt gegeben. Die bisherige Chefin Safra Catz, die das Softwareunternehmen ab 2014 zunächst als Co-CEO und nach dem Tod von Mark Hurd als alleinige CEO leitete, ist neu Vizepräsidentin des Verwaltungsrats. VR-Präsident ist weiterhin der Unternehmensgründer Larry Ellison.
Jetzt kehrt Oracle wieder zu einer Doppelspitze mit zwei CEOs zurück. Beide arbeiten schon seit vielen Jahren für das Unternehmen.
Clay Magouyrk wechselte 2014 von Amazon Web Services zu Oracle und war seither als President für die Oracle-Cloud-Infrastruktur (OCI) verantwortlich. Unter anderem, so das Unternehmen, sei er massgeblich beim Design und der Implementation der zweiten OCI-Generation beteiligt gewesen.
Sein Mitstreiter Mike Sicilia, zuletzt President von Oracle Industries, kam schon 2008 durch die Übernahme von Primavera ins Unternehmen. Er habe tiefe Kenntnisse in vertikalen Applikationen und der praktischen Anwendung von Künstlicher Intelligenz, so Oracle.

