Oracle erhält eine Doppelführung

Jetzt kehrt Oracle wieder zu einer Doppelspitze mit zwei CEOs zurück. Beide arbeiten schon seit vielen Jahren für das Unternehmen.

Clay Magouyrk wechselte 2014 von Amazon Web Services zu Oracle und war seither als President für die Oracle-Cloud-Infrastruktur (OCI) verantwortlich. Unter anderem, so das Unternehmen, sei er massgeblich beim Design und der Implementation der zweiten OCI-Generation beteiligt gewesen.