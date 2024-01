Oracle integriert generative KI in sein Produktportfolio

Oracle hat bekannt gegeben, dass sein neuer "Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI Service" ab sofort verfügbar ist. Dies sei ein vollständig verwalteter Service, so Oracle, der grosse Sprachmodelle (LLMs) von Cohere und Meta (Llama 2) integriert. Diese Sprachmodelle können über API-Anfrage angesprochen werden. Datenschutz und Governance seien dabei garantiert, verspricht Oracle.

Unternehmen können laut Oracle mit diesem KI-Service eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Bereichen wie Texterstellung, Zusammenfassungen und semantische Vergleiche bewältigen.

OCI Generative AI unterstütze über 100 Sprachen und biete auch Optionen zur Anpassung, indem Daten aus Unternehmensquellen in die Trainingsdaten einbezogen werden.

Der neue Service kann sowohl in der Oracle Cloud als auch On-Premises über OCI Dedicated Region verwendet werden. Generative KI könne damit nicht nur in den Datenbankprodukten, sondern auch in den Oracle-Applikationen ERP, HCM, SCM und CX genutzt werden, so der Softwareanbieter. Man biete bewusst nicht einzelne KI-Tools, sondern ein ganzes Paket an. "Anstatt ein Toolkit mit einzelnen Bestandteilen bereitzustellen, bieten wir eine leistungsstarke Suite vorgefertigter generativer KI-Services und -Funktionen an. Diese hilft Kunden, ihre geschäftlichen Herausforderungen intelligenter und schneller zu lösen", erklärt dazu Greg Pavlik, Senior Vice President für den Bereich AI and Data Management bei Oracle.